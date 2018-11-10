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"Вы сами вынуждаете": Жириновский сделал резкое заявление об оккупации Украины

STYLERЖизнь    10.11.2018 - 23:00
Фото: Владимир Жириновский (facebook.com/Zhirinovskiy)
Фото: Владимир Жириновский (facebook.com/Zhirinovskiy)

Политик считает, что Украина вынуждает Россию забирать ее земли

Скандальный российский политик Владимир Жириновский, который рассмешил сеть нелепым высказыванием о США, заявил, что Украина сама вынуждает Россию забирать ее земли, как это произошло с Крымом и Донбассом. Такое резкое заявление одиозный россиянин сделал в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия1.

"Он (Янукович) бы мог сидеть до сих пор в Киеве и получать огромные деньги! И Москва платила бы, да еще был бы тендер: Москва больше дала — Брюссель еще больше. Украина купалась бы в золоте и в деньгах! Не умеете — славяне второго сорта, даже третьего, четвертого сорта! Элементарно можно было продолжать доить и Москву, и Брюссель. Нет — поссорились! Теперь что они вынуждают нас? Как Крым и Донбасс забирать все остальное", — заявил Жириновский.

Также лидер партии ЛДПР сообщил, что Украина выгнала экс-президента Виктора Януковича, разрушив таким образом дружественные отношения с Россией.

Напомним, что Жириновский призвал руководство РФ начать Третью мировую войну.

Мы писали, что политик устроил истерику в эфире росТВ. Он возмутился заявлениями о возможных поставках американского летального оружия в Украину.

Также он отличился очередной истерической угрозой в адрес Украины. На этот раз он заявил о "возвращении Украины в состав РФ".

 

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