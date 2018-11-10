"Ви самі змушуєте": Жириновський зробив різку заяву про окупацію України

Фото: Володимир Жириновський (facebook.com/Zhirinovskiy)

Політик вважає, що Україна змушує Росію забирати її землі

Скандальний російський політик Володимир Жириновський, який розсмішив мережу безглуздим висловлюванням про США заявив, що Україна сама змушує Росію забирати її землі, як це сталося з Кримом і Донбасом. Таку різку заяву одіозний росіянин зробив в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія1.

"Він (Янукович) б міг сидіти досі в Києві і отримувати величезні гроші! І Москва платила б, та ще був би тендер: Москва дала більше — Брюссель ще більше. Україна купалася б в золоті і в грошах! Не вмієте — слов'яни другого сорту, навіть третього, четвертого сорту! Елементарно можна було продовжувати доїти і Москву, і Брюссель. Ні — посварилися! Тепер вони змушують нас? Як Крим і Донбас забирати все інше", — заявив Жириновський.

Також лідер партії ЛДПР повідомив, що Україна вигнала екс-президента Віктора Януковича, зруйнувавши таким чином дружні відносини з Росією.

Нагадаємо, що Жириновський закликав керівництво РФ почати Третю світову війну.

Ми писали, що політик влаштував істерику в ефірі ростб. Він обурився заявами про можливі постачання американського летального зброї в Україну.

Також він відзначився черговою істеричної загрозою на адресу України. На цей раз він заявив про "повернення України до складу РФ".