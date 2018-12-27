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"Будемо святкувати возз'єднання": Жириновський зробив скандальну заяву

STYLERПерсона    27.12.2018 - 19:27
"Будемо святкувати возз'єднання": Жириновський зробив скандальну заяву
Фото: РБК-Україна

Жириновський чекає возз'єднання двох народів

Російський політик Володимир Жириновський заявив, що незабаром відбудеться возз'єднання російського і українського народу. Про це він написав у своєму Telegram.

Жириновський заявив, що Україна втратила свою самостійність і, на його думку, зміна режиму в країні станеться через рік-два. Він також сказав, що українці втомилися від "чорнухи проти росіян", і вони самі змінили б курс своєї країни.

"В підсумку прийде день, коли ми будемо святкувати возз'єднання російського і українського народу", - написав Жириновський.

Нагадаємо, що Жириновський розсмішив мережа безглуздим висловом про те, що США завдадуть собі ядерний удар, щоб все звалити на Росію і почати війну.

Раніше повідомлялося, що Жириновський, заявив про те, що Україна сама змушує Росію забирати її землі, як це сталося з Кримом і Донбасом.

Ми також повідомляли про те, що Жириновський закликав керівництво Росії почати Третю світову війну.

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