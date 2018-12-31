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"Никогда не были братскими народами": российский актер рассказал об отношениях Украины и РФ

STYLERПерсона    31.12.2018 - 08:59

Российский актер Алексей Гуськов, поддерживающий аннексию Крыма, рассказал о жизни в Киеве во времена СССР и о соседе с Западной Украины, который якобы мечтал увидеть всех москалей в "гробах". Об этом он рассказал в интервью Ирине Шихман на YouTube.

По словам Гуськова, в Киеве его сосед с Западной Украины, глядя на Днепр мечтал увидеть там плывущие гробы с москалями.

В детстве мама Гуськова, когда была на работе часто оставляла его с сестрой у соседа, который якобы недолюбливал русских и говорил, если, что случиться их всех поставят к стенке.

"В хороших гробах – хорошие москали", - вспомнил слова соседа Гуськов.

&quot;Никогда не были братскими народами&quot;: российский актер рассказал об отношениях Украины и РФСкриншот из YouTube

Кроме того, актер заявил, что украинцы и россияне "никогда не были братскими народами".

"Это все из серии легенд", – отметил Гуськов.

Гуськов, также прокомментировал подписание письма о поддержке аннексии Крыма. По его словам, Крым - российская территория и большая его часть – это граждане РФ.

Напомним, что недавно Владимир Жириновский заявил, скоро будет воссоединение русского и украинского народа.

Ранее украинский композитор Владимир Быстряков сказал, что Украине необходима федерализация, поскольку каждый из регионов имеет собственную идеологию, что и есть причиной конфликтов.

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