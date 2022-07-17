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"О**їли геть": Ксенія Собчак обурюється, що її другу не продали труси та ляпанці у Флоренції

Колаж РБК-Україна: Ксенія Собчак скаржиться, що росіянам не продають товари у бутіках Європи
Автор: Володимир Костирін

Ксенія Собчак поскаржилася на ситуацію в Європі, коли власникам паспорта РФ відмовляються продавати товари відомих брендів у модних бутиках. Російська журналістка, яка засуджувала повномасштабну військову агресію Кремля проти України, зараз обурюється через подібні відмови в торгових будинках ЄС обслуговувати клієнтів-росіян.

Про це Собчак розповіла у своєму Telegram.

Телеведуча опублікувала відео, яке зняв її знайомий у бутіку Bottega Veneta у Флоренції - чоловікові не захотіли продати труси та ляпанці. Причиною відмови став російський паспорт у покупця.

Тоді таємничий друг Собчак почав обурюватись і увімкнув камеру на телефоні, щоб записати розмову.

Не бажаючи залишатися без модного оновлення, чоловік поцікавився, чи може товар замість нього купити його друг з італійським паспортом. Продавщиця відповіла, що це можливо.

Відео: в бутіку у Флоренції не продають свої товари росіянам

"У боттегу у Флоренції о**їли геть і не продали моєму другу плавки і шльопанці. Через те, що російський паспорт. Це взагалі нормально?" - підписала кадри Собчак, яка раніше критикувала російське вторгнення в Україну.

До речі, про цей самий випадок розповіла в мережі колега Собчак, російська телеведуча та пропагандистка Тіна Канделакі.

Фото: скрін посту t.me/ksbchk

"Тіна Канделакі краде не тільки по-великому, а й по дрібниці. Наприклад, у мене - новини. Ну що сказати? "Старого собаку не навчити нових трюків" як кажуть у країні, в яку Тінатін вже ніколи не пустять", - прокоментувала скривджена на "плагіат" контенту Ксенія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які російські зірки, що залишили "немиту Росію" закликали так зробити і інших.

Додамо, нещодавно мережу обурило відео про те, як поводяться росіяни в Європі побачивши українців.

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Ксенія СобчакВенецияСанкції проти Росії