Обряд проводив друг Путіна: відомий російський режисер -"кримнашист" обвінчався з дружиною

Фото: Вінчання (pixabay.com)

Подружжя разом з 1998 року

Відомий російський режисер Андрій Кончаловський, який підтримав анексію Криму, обвінчався зі своєю дружиною актрисою Юлією Висоцькою через 20 років після весілля. Церемонія пройшла в місті Пскові, передає Інтерфакс. Журналістів в Троїцький храм не допустили.

Відомо, що обряд вінчання проводив митрополит Псковський і Порховський Тихон (Шевкунов) - один з ієрархів РПЦ, який добре дружить з президентом Росії Володимиром Путіним. У церкві були присутні друзі та родичі подружжя, а також брат Кончаловського - відомий режисер Микита Міхалков, який активно виступає проти України.

Фото: Андрій Кончаловський і Юлія Висоцька (kulturologia.ru)

Кончаловський і Висоцька виховують двох дітей і в шлюбі з 1998 року.

Як раніше повідомлялося, Міхалков визнав, що Україна більше не захоче бути "братнім народом" з РФ.

Також ми писали про те, що за словами Міхалкова, що про події кримської весни", яка призвела до окупації українського півострова Російською Федерацією, можна зняти блокбастер.