Обряд проводил друг Путина: известный российский режиссер -"крымнашист" обвенчался с женой

Фото: Венчание (pixabay.com)

Супруги вместе с 1998 года

Известный российский режиссер Андрей Кончаловский, который поддержал аннексию Крыма, обвенчался со своей женой актрисой Юлией Высоцкой спустя 20 лет после свадьбы. Церемония прошла в городе Пскове, передает Интерфакс. Журналистов в Троицкий храм не допустили.

Известно, что обряд венчания проводил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - один из иерархов РПЦ, который хорошо дружит с президентом России Владимиром Путиным. В церкви присутствовали друзья и родственники супругов, а также брат Кончаловского - известный режиссер Никита Михалков, который активно выступает против Украины.

Фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (kulturologia.ru)

Кончаловский и Высоцкая воспитывают двоих детей и в браке состоят с 1998 года.

Как ранее сообщалось, Михалков признал, что Украина больше не захочет быть "братским народом" с РФ.

Также мы писали о том, что по словам Михалкова, что о событиях "крымской весны", которая привела к оккупации украинского полуострова Российской Федерацией, можно снять блокбастер.