"Прокинулася вже на ношах": Повалій розповіла, як ледь не померла після аборту

Відео: (youtube.com/Россия 1)

В ефірі програми "Доля людини" Таїсія Повалій, яка нещодавно розповіла, як ботокс вплинув на її голос, зізналася, чому стала матір'ю лише одного разу. Вона розповіла, що через позаматкову вагітність їй довелося внутрішньоутробно вбити власну дитину.

"Я в будинку впала і втратила свідомість. Прокинулася вже на ношах, коли мене виносили з дому. Потім пам'ятаю, що почула голос хірурга, що необхідно терміново відправляти мене на операційний стіл", — згадує Повалій.

Лікар їй тоді сказав, що рахунок йшов на хвилини і буквально через дві години її не вдалося б врятувати.

Таїсія Повалій / Кадр з відео (youtube.com/Россия 1)

"Потім лікар прийшов у палату і сказав: "Дівчинка, ти народилася в сорочці. Ще б дві години і тебе не врятували б", — поділилася артистка.

Українська співачка також зізналася, що лікар не виявив позаматкову вагітність і вона могла б мати здорову дитину, якщо б не зробила аборт.

"Так, я робила ці уколи, які нібито викликають викидень. Через них у мене траплялися неприємні процеси в організмі. Я пішла до лікаря, але вона не побачила позаматкову вагітність. Просто відправила мене на аборт, мене почистили, а ввечері я вже впала без свідомості. Так що уколи тут не при чому, плід вже був великий", — розповіла Повалій.

Таїсія Повалій / Кадр з відео (youtube.com/Россия 1)

За словами співачки, в ту ніч вона пережила найбільшу біль у життя. Таїсію оперували без наркозу, але зараз вона сприймає ті події, як перевірку на міцність, яка закувала її характер. Чоловік артистки Володимир підтримував її в той складний період. Їх шлюб тривав 11 років.

Нагадаємо, що Повалій дала відверте інтерв'ю на російському каналі.

До цього ми писали, що опальна Повалій станцювала на зйомках у Києві.

Відео: РБК-Україна