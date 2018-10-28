"Очнулась уже на носилках": Повалий рассказала, как едва не умерла после аборта

Видео: (youtube.com/Россия 1)

В эфире программы "Судьба человека" Таисия Повалий, которая недавно рассказала, как ботокс повлиял на ее голос, призналась, почему стала матерью лишь однажды. Она рассказала, что из-за внематочной беременности ей пришлось внутриутробно убить собственного ребенка.

"Я упала дома и потеряла сознание. Очнулась уже на носилках, когда меня выносили из дому. Потом помню, что услышала голос хирурга, что необходимо срочно отправлять меня на операционный стол", — вспоминает Повалий.

Врач ей тогда сказал, что счет шел на минуты и буквально через два часа ее бы не удалось спасти.

Таисия Повалий / Кадр из видео (youtube.com/Россия 1)

"Потом врач пришел в палату и сказал: "Девочка, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа и тебя не спасли", — поделилась артистка.

Украинская певица также призналась, что врач не обнаружил внематочную беременность и она могла бы иметь здорового ребенка, если бы не сделала аборт.

"Да, я делала эти уколы, которые якобы вызывают выкидыш. Из-за них у меня происходили неприятные процессы в организме. Я пошла к врачу, но она не увидела внематочную беременность. Просто отправила меня на аборт, меня почистили, а вечером я уже упала без сознания. Так что уколы здесь не при чем, плод уже был большой", — рассказала Повалий.

Таисия Повалий / Кадр из видео (youtube.com/Россия 1)

По словам певицы, в ту ночь она испытала самую большую боль в жизни. Таисию оперировали без наркоза, но сейчас она воспринимает те события, как проверку на прочность, закалившую ее характер. Супруг артистки Владимир поддерживал ее в тот сложный период. Их брак продлился 11 лет.

Напомним, что Повалий дала откровенное интервью на российском канале.

До этого мы писали, что опальная Повалий станцевала на съемках в Киеве.

Видео: РБК-Украина