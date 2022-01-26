Не тільки Огнєвіч: українські зірки, які рятувалися від неадекватних фанатиків

Злата Огневич

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Переслідувач ходив по п'ятах за Огнєвіч понад три роки. Вона неодноразово розповідала про чоловіка на ім'я Вадим Лебідь, який не давав їй проходу, погрожував, хапав за руки і лякав беззахисну зірку. Страждала не тільки Злата, але і її сім'я. Одного разу чоловік обманом утримував в машині сестру артистки - Юлію.

Хоч вона неодноразово зверталася в поліцію, але їй нічим не допомогли. Справа зрушила з мертвої точки після того, як співачка опублікувала відео з погрозами від Лебедя в соцмережі.

Через добу чоловіка затримали, а Злата висловила подяку всім причетним до операції.

"Протягом доби оперативно-слідча група Печерського відділення поліції в м. Києві шукала людину, яка загрожує мені і моїй родині, і знайшла! Спасибі Вам за таку швидкість і серйозне ставлення до ситуації", - звернулася Огнєвіч до всіх причетних.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Співачка також подякувала команді київського Головного управління Національної поліції, яка допомогла із затриманням переслідувача зірки.

"Коли мені подзвонив слідчий, я просто від емоцій розплакалася. Не спала всю ніч, хвилювалася. Він міг бути де завгодно, чекати моїх батьків під під'їздом, навіть думати не хочу!"- розповіла про пережиті емоції Злата в Instagram Stories.

Слава Камінська

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Схожа історія трапилася і зі Славою Камінською - співачку багато років переслідував божевільний фанат. Він писав їй з різних сторінок в соцмережах, їздив за нею по концертах, дошкуляв рідним артистки і погрожував їм розправою, одного разу напав на зірку біля під'їзду і навіть приходив під двері її квартири.

Чоловік виявився психічно хворий, він неодноразово лікувався в спецустанові.

Христина Соловій

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Українську співачку і екс-підопічну Святослава Вакарчука теж два роки переслідував неадекватний чоловік. Про це в 2020 році вона зважилася розповісти в Facebook.

За словами артистки, чоловік влаштував їй кібепрессінг і кібербулінг. Він здійснював бот-атаки в соцмережах зірки, поширював в Інтернеті її особисті дані, блокував продаж квитків і зривав концерти. У 2020 році чоловіка взяли під варту.

Jerry Heil

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Українській співачці і блогеру Яні Шемаєвій, більш відомій під псевдонімом Jerry Heil, також дошкуляв неадекватний фанат. Свою історію дівчина якось розповіла журналістам програми "Зоряний шлях" на каналі "Україна".

Артистка була так налякана, що їй довелося змінити адресу і переїхати на нову квартиру, щоб убезпечити себе.

У соцмережах за співачкою стежив незнайомець, який лякав її своїми листами і нав'язливою увагою. Спочатку він просто рекомендував Яні книги до прочитання, а потім вирахував, де живе співачка і сфотографував її балкон.

Ще один шанувальник творчості Jerry Heil півтора року писав їй листи з сексуальним підтекстом і полював в соцмережах. Чоловік проживає в Росії і кілька разів намагався незаконно перетнути кордон з Україною, щоб особисто зустрітися зі своїм кумиром. Яна змушена була долучити до розв'язання питання поліцію.

Ольга Сумська

Ольга Сумська колись теж постраждала від неадекватна, який переслідував актрису. Про випадок з життя вона розповіла у програмі "Стосується кожного".

Шанувальник писав їй в соцмережах, запрошував в гості, пропонував зустрітися, причому називав місця, в яких знаменитість часто буває, і зізнавався в почуттях. Хоч чоловік був ввічливим, але зірка запідозрила недобре, коли він почав писати не тільки їй, а й молодшій дочці Сумської.

Від слів чоловік перейшов до дій. Одного разу він підстеріг актрису біля будинку, тоді вона дуже злякалася.

Ольга не уточнювала, як же їй вдалося позбутися переслідувача, але запевнила, що ситуація вирішилася без наслідків.

З колишніх - в переслідувачі

Оля Полякова

Олю Полякову переслідував і мстив колишній коханий. Тоді майбутня зірка була зовсім юною - їй було всього 17 років, а її залицяльник був старший за дівчину. Він виявився впливовою людиною, тому відчував себе безкарно. Після того як Полякова, не в силах терпіти побої і скандали, пішла від абьюзера, в якості помсти, він спалив квартиру артистки. На чоловіка відкрили кримінальну справу.

"Найняв якихось своїх дружбанів, і вони мене зловили під клубом нічним і побили до напівнепритомного стану, до розсічення брови. Сьогодні ця людина - політик. Він не відомий політик, з Вінниці", - розповіла Полякова в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

На пам'ять про ці токсичні стосунки у артистки залишився шрам, який вона не може прибрати досі. Також через неодноразові побої постраждав і слух співачки.

Гайтана

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Схожа історія трапилася і зі співачкою Гайтаною. Вона довго не могла мирно розлучитися з колишнім – чоловік переслідував її і погрожував. У підсумку артистка змушена була найняти охоронця.

"Це були токсичні відносини, які вбивали мене. Я робила помилку кожен раз коли терпіла і прощала фізичне насильство. Мені знадобилися роки, щоб перестати бачити страшні сни, боятися і знову повірити в себе", - написала Гайтана в Instagram.