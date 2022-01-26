Репутація дорожча за безпеку: Огнєвіч поскаржилась на відсутність захисту від божевільного переслідувача

Їй набридло мовчати і самостійно боротися з системою, яка абсолютно не гарантує безпеку жертвам психологічного насильства, тому зірка записала на відео, як чоловік погрожує їй і її родині розправою.

Злата Огнєвіч днями публічно підняла важливу соціальну тему - незахищеність жінок у суспільстві. Співачка вже понад три роки страждає від переслідувань і погроз з боку збожеволілого і одержимого переслідувача.

У новому пості в Instagram Злата розповіла про один лячний випадок з життя, коли відчула себе беззахисною і безсилою.

Співачка зазначає, що хлопчиків з дитинства вчать вміти постояти за себе, тоді як дівчатка в'яжуть бантики і грають в ляльки. На її думку, світ давно не потребує принцес, але останні все одно потребують принцах.

Злата розповіла, як не отримала належний захист від переслідувача (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Я вважаю, світ потребує сильних жінок, з відчуттям власної гідності. Ось знаєте, такої гідності, на яку можна спертися, як на непорушну базу. Навіть коли навколо все валиться і летить до біса. Багато подій останнього року, часу - ну просто супер-сильно зміцнили мою базу", - зізналася вона.

Злата розповіла, як під час чергового переслідування, яке припало на переддень Нового року, 31 грудня 2021, Злата забігла в хол одного зі столичних спортклубів, клієнтом якого колись була. Але замість допомоги, її спіткало розчарування в людській чуйності.



Злата закликала дівчат бути сильними (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Мене трясло від шоку, я благала їх викликати поліцію, допомогти мені. Але ніхто з охорони клубу цього не зробив.... У них припис або щось там ще ... Коли ж я сама спробувала це зробити - охорона клубу мене попросила викликати поліцію до сусіднього будинку, але тільки не за адресою. Виходить, репутація спортивного клубу коштує дорожче безпеки людини, яка просить про допомогу", - обурилася зірка.