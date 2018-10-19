Оля Полякова пояснила, як ставиться до підтримки кандидатів у передвиборних перегонах

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова зізналася, чи надходять їй пропозиції приєднатися до передвиборчої кампанії

Полякова щиро не хоче, щоб кар'єра українських виконавців була пов'язана з політикою. Адже на її думку, чимало артистів в Україні "заробляють тільки на виборах". Однак якщо поп-діва бачить, що політика підтримує "справжня зірка" (тобто більш незалежний артист, який робить свій вибір обдумано), то нічого поганого в цьому не бачить. Про це Полякова розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для STYLER.

Так, Оля Полякова відповіла на питання, як вона ставиться до концертів під час передвиборної кампанії, що особливо актуально напередодні прийдешніх виборів Президента України у березні 2019 року.

"Дуже хочеться, щоб кар'єра артистів в Україні не була пов'язана з політикою. А то у нас багато артистів усіх мастей, які заробляють тільки на виборах, а зал в районному центрі зібрати не можуть. І вони всі, як один, обов'язково носять звання заслужених і народних. Тому коли я бачу, що політика підтримує справжня зірка, не бачу в цьому нічого поганого. Такі артисти більш незалежні, дорожать своєю популярністю і роблять свій вибір, гарненько подумавши. Ну, так хочеться вірити, звичайно (сміється)", — розповіла Оля Полякова.

Також співачка звернула увагу, що безкоштовні "політичні концерти" можуть тільки заважати українським артистам, створюючи небажану конкуренцію.

"І ще дуже хочеться, щоб не залежало від виборів і гастрольне життя. Адже у нас як завжди: як тільки вибори — всі гроші в країні йдуть на політику. У результаті ані касових концертів — у людей немає грошей на квитки, ані корпоративів — всі фірми скидаються на кандидатів. Плюс до цього — "мільйон" безкоштовних концертів на площах, які вбивають концертний ринок. У 2019 році подивимося. Ми плануємо кілька дуже великих стадіонних шоу по країні. От якщо продамо 100.000 квитків і якщо не просяде наш бізнес — країна рухається правильно! Тоді і артисти будуть більш свідомі у своєму рішенні підтримувати когось чи ні", — пояснює Полякова.

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Оля Полякова сміється: "Я могла б бути ефективною в політиці тільки в ролі вождя" (фото: прес-служба)

А ось на питання, чи надходять вже зараз співачці пропозиції від політиків підтримати їх кампанії, Полякова чесно зізналася — поки що ні. Але навіть якщо запропонують, то у неї є свої особливі "критерії згоди".

"Ми не ведемо переговори з посередниками. У нас правило — спілкуватися на такі теми лише з лідерами. Ну, щоб зрозуміти, що за людина, заглянути їй в очі. Але такі ще не дзвонили. А якщо подзвонять — обговоримо. І не лише гонорар. Обговоримо і проблеми нашого артистичного цеху, який в Україні абсолютно не захищений, всього нашого бізнесу, який животіє. І якщо такий кандидат буде готовий вирішити ці проблеми, то чому б його не підтримати", — каже артистка.

Також коли співачку запитали, чи готова вона приєднатися до якої-небудь політичної сили, Полякова жартує, що могла б бути ефективною в політиці тільки "в ролі вождя".

"Передвиборчий ролик — це все вже трохи інше. Це не робота на сцені з моєю аудиторією, яка довіряє мені і прислухатися до моєї думки. Це вже якісь більш складні речі... Тим більше примкнути. Примкнути — це не про мене! (посміхається). Думаю, що я могла б бути ефективною в політиці тільки в ролі вождя (сміється)!" — підсумувала співачка.

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