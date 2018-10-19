Оля Полякова объяснила, как относится к поддержке кандидатов в предвыборной гонке

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова призналась, поступают ли ей предложения присоединиться к предвыборной кампании

Полякова искренне не хочет, чтобы карьера украинских исполнителей была связана с политикой. Ведь по ее мнению, немало артистов в Украине "зарабатывают только на выборах". Однако если поп-дива видит, что политика поддерживает "настоящая звезда" (то есть более независимый артист, который делает свой выбор обдуманно), то ничего плохого в этом не видит. Об этом Полякова рассказала в эксклюзивном интервью для STYLER.

Так, Оля Полякова ответила на вопрос, как она относится к концертам во время предвыборной кампании, что особенно актуально в преддверии грядущих выборов Президента Украины в марте 2019 года.

"Очень хочется, чтобы карьера артистов в Украине не была связана с политикой. А то у нас много артистов всех мастей, которые зарабатывают только на выборах, а зал в районном центре собрать не могут. И они все, как один, обязательно носят звания заслуженных и народных. Поэтому когда я вижу, что политика поддерживает настоящая звезда, не вижу в этом ничего плохого. Такие артисты более независимы, дорожат своей популярностью и делают свой выбор, хорошенько подумав. Ну, так хочется верить, конечно (смеется)", — рассказала Оля Полякова.

Также певица обратила внимание, что бесплатные "политические концерты" могут только мешать украинским артистам, создавая нежелательную конкуренцию.

"И еще очень хочется, чтобы не зависела от выборов и гастрольная жизнь. Ведь у нас как всегда было: как только выборы — все деньги в стране уходят на политику. В итоге ни кассовых концертов — у людей денег нет на билеты, ни корпоративов — все фирмы скидываются на кандидатов. Плюс к этому — "миллион" бесплатных концертов на площадях, которые убивают концертный рынок. В 2019 году посмотрим. Мы планируем несколько очень крупных стадионных шоу по стране. Вот если продадим 100.000 билетов и если не просядет наш бизнес — страна движется правильно! Тогда и артисты будут более сознательны в своем решении поддерживать кого-то или нет", — объясняет Полякова.

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Оля Полякова смеется: "Я могла бы быть эффективной в политике только в роли вождя" (фото: пресс-служба)

А вот на вопрос, поступают ли уже сейчас певице предложения от политиков поддержать их кампании, Полякова честно призналась — пока что нет. Но если даже предложат, то у нее есть свои особые "критерии согласия".

"Мы не ведем переговоры с посредниками. У нас правило — общаться на подобные темы только с лидерами. Ну, чтобы понять, что за человек, заглянуть ему в глаза. Но такие еще не звонили. А если позвонят — обсудим. И не только гонорар. Обсудим и проблемы нашего артистического цеха, который в Украине совершенно не защищен, всего нашего бизнеса, который прозябает. И если такой кандидат будет готов решить эти проблемы, то почему бы его не поддержать", — говорит артистка.

Также когда певицу спросили, готова ли она примкнуть к какой-нибудь политической силе, Полякова шутит, что могла бы быть в эффективной в политике только "в роли вождя".

"Предвыборный ролик — это все уже немного другое. Это не работа на сцене с моей аудиторией, которая доверяет мне и может прислушаться к моему мнению. Это уже какие-то более сложные вещи... Тем более примкнуть. Примкнувшая — это не про меня! (улыбается). Думаю, что я могла бы быть эффективной в политике только в роли вождя (смеется)!" — подытожила певица.

Полный вариант остро-социального интервью с Олей Поляковой.

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