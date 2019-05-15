Я не дуже шарю: учасниця телешоу набила тату з Кернесом (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Кулінар Рузанна Щербина з Харкова зізналася в любові до міста та його мера

Харків'янка Рузанна Щербина, яка брала участь у кулінарному телешоу "Король десертів" минулого року, похвалилася в мережі фото татуювання із зображенням мера Харкова Геннадія Кернеса. Також вона опублікувала в Instagram оброблений за допомогою фотошопу знімок зі скандальним політиком.

Зазначимо, що кулінарка вже переїхала з Харкова до Києва, і в своєму пості розповіла про любов до рідного міста, а також вирішила увічнити на своєму тілі тату з шаржем на Кернеса, який читає газету.

Фото: instagram.com/kuku.ruzka

Розуміючи, що зіткнеться в мережі з масою політичних коментарів, Щербина відразу зазначила, що є теми, на які не прийнято сперечатися, серед яких назвала політику і релігію.

"Кожен залишиться при своїй думці. Прошу не вступати в дискусії і не висловлюватися на рахунок моїх політичних поглядів", - написала вона.

Дівчина зауважила, що Кернес відомий не тільки тим, що він міський голова Харкова, але і своїми "крилатими фразами і виразами".

Рузанна Щербина "біля" Геннадія Кернеса (Фото: instagram.com/kuku.ruzka)

"Я не дофіга шарю у всій внутрішный кухні, та й не хочу! Завжди любила нашого мера за все, що він зробив для нашого міста! Для всіх хорошим не будеш, але Кернес - той мер, яким пишається добра частина харків'ян! Люблю Харків! Люблю Геннадія Адольфовича! І на його честь я зробила чергову татуху", - йдеться в публікації.

Також Рузанна висловилася щодо татуювання на своєму тілі і зазначила, що "молодість одна, життя одне, і коли здійснювати такі вчинки, як не зараз?"

"Завтра може і не настати і нема чого думати про те - що подумають люди, або як я виглядатиму в старості. Дай Бог в тверезому розумі, доброї пам'яті і не ходити під себе. Буду рада в 70 років подивитися на руки і згадати про всі значущі події та людей, на честь яких я робила татухи в молодості!", - заглянула вона в майбутнє.

Рузанна Щербина (Фото: instagram.com/kuku.ruzka)

Треба сказати, що пыдписники Щербиної жваво відреагували на тату з Кернесом, і не забарилися поділитися своїми полярними думками на цей рахунок. Сама Рузанна, відповідаючи на їхні коментарі, резюмувала, що головне те - що їй самій подобається.

Мдаа, деякі люди, здається, взагалі подуріли. Ніби ти їм цю тату набила! Чого це їх так колише? Будьте добрішими, злі "люди"!

А мені подобається!

Ох сміхота, більше убозтво ніж це тату, тільки її власниця, ані розуму ані фантазії...

Черговий шедевр бога Фотошопу;

Молодець! Роби, що хочеш, хоч на обличчі бей Винника! Життя одне;

На це Щербина жартівливо зазначила, що "на Олежика я маму поведу! Нехай ближче до серця наб'є"...

Рузанна Щербина (Фото: instagram.com/kuku.ruzka)

Як повідомлялося раніше, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Харкова Геннадія Кернеса, що перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова – порушення закону.

Нагадаємо, раніше скандальний український танцівник Сергій Полунін шокував шанувальників своєї татуюванням на грудях із зображенням президента РФ Володимира Путіна.