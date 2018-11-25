Полунін показав татуювання з обличчям Путіна: шанувальники в шоці

Колаж РБК-Україна

Скандальний український танцюрист викликав ажіотаж у мережі

Сергій Полунін опублікував на свою сторінку в Instagram фото, яке шокувало його фанів.

На знімку скандальний танцюрист позує з татуюванням на грудях із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

"Спасибі Володимиру і всім людям, хто обрав добро. Моя вам повага. Не легко бути сильним і рухатися до світла. Любов - це світло і воно саме велике", - підписав кадр Полунін.

Скріншот: instagram.com/sergeipolunin

Цікаво, що на лівій руці зірки набите татуювання із зображенням герба України.

Фолловери Сергія в своїй більшості висловилися негативно на адресу Полуніна:

"Твій світ - це героїн, Сергійко! Зав'язуй вже!", "Б***ь, Сергій, і це в День пам'яті жертв голодомору?? Серйозно? Твої батьки в а*уе, напевно! Їм соромно буде тепер ходити по рідному місту і країні в цілому!", "Фу, як гидко!".

Скріншот: instagram.com/sergeipolunin

А деякі поставилися з гумором і навіть підтримали танцюриста:

"Перенабьет на іншого диктатора", "Не забувайте, що ми поки ще вільні люди і вільні висловлювати свої думки і емоції буквально і як хочемо", "Для такого тату не тільки залізні зв'язки мати, але і залізні яйця. Молодець".

Скріншот: instagram.com/sergeipolunin

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український артист балету Сергій Полунін опублікував фотографію Володимира Путіна на своїй сторінці в Instagram і зізнався в любові до президента РФ.

А також ми розповідали про те, що Сергій Полунін відхрестився від посту в соціальній мережі і повідомив, що нічого про це не знає.

Пізніше у скандалі з Полуніним сплив новий нюанс.

Відео: РБК-Україна