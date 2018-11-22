Журналисты напутали: в скандале с Полуниным всплыл новый нюанс

Коллаж РБК-Украина

Пост в соцсети приписали не тому человеку

Журналисты, которые взяли комментарий по поводу скандала с украинским артистом балета Сергеем Полуниным о его любви к Путину, ошиблись и обратились не к тому Полунину. Об этом полный тезка украинского танцора заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Оказалось, что журналисты "Громадского" позвонили к работнику шоу-бизнеса Сергею Полунину, который является полным тезкой известного артиста балета.

"Уважаемые журналисты @hromadske.ua! Вы бы проверяли изначально, кому вы звоните ранним утром и требуете комментарии о Путине. На этот телефонный звонок сегодня ответил я и, естественно, не понимая, о чем идёт речь, попросил не беспокоить. Удивляюсь, как это не послал куда подальше", - написал на своей странице Полунин.

Скриншот поста (facebook.com/sergey.talant)

Пользователи в комментариях подняли на смех журналистов и предложили Полунину позвонить журналистам и сообщить об ошибке. Но он ответил, что уже звонил и журналисты потребовали от него подтверждения, что он не тот Полунин.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.talant)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский артист балета Сергей Полунин опубликовал фотографию Владимира Путина на своей странице в Instagram и признался в любви к президенту РФ.

А также мы рассказывали о том, что Сергей Полунин открестился от поста в социальной сети и сообщил, что ничего об этом не знает.

Видео: РБК-Украина