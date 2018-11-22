ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Журналисты напутали: в скандале с Полуниным всплыл новый нюанс

STYLERПерсона    22.11.2018 - 10:35
Журналисты напутали: в скандале с Полуниным всплыл новый нюанс
Коллаж РБК-Украина

Пост в соцсети приписали не тому человеку

Журналисты, которые взяли комментарий по поводу скандала с украинским артистом балета Сергеем Полуниным о его любви к Путину, ошиблись и обратились не к тому Полунину. Об этом полный тезка украинского танцора заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Оказалось, что журналисты "Громадского" позвонили к работнику шоу-бизнеса Сергею Полунину, который является полным тезкой известного артиста балета.

"Уважаемые журналисты @hromadske.ua! Вы бы проверяли изначально, кому вы звоните ранним утром и требуете комментарии о Путине. На этот телефонный звонок сегодня ответил я и, естественно, не понимая, о чем идёт речь, попросил не беспокоить. Удивляюсь, как это не послал куда подальше", - написал на своей странице Полунин.

Журналисты напутали: в скандале с Полуниным всплыл новый нюанс

Скриншот поста (facebook.com/sergey.talant)

Пользователи в комментариях подняли на смех журналистов и предложили Полунину позвонить журналистам и сообщить об ошибке. Но он ответил, что уже звонил и журналисты потребовали от него подтверждения, что он не тот Полунин.

Журналисты напутали: в скандале с Полуниным всплыл новый нюансЖурналисты напутали: в скандале с Полуниным всплыл новый нюансЖурналисты напутали: в скандале с Полуниным всплыл новый нюанс

Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.talant)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский артист балета Сергей Полунин опубликовал фотографию Владимира Путина на своей странице в Instagram и признался в любви к президенту РФ.

А также мы рассказывали о том, что Сергей Полунин открестился от поста в социальной сети и сообщил, что ничего об этом не знает.

Видео: РБК-Украина 

Новости Украины скандалкурьезыСергей Полунин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь