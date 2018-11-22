Журналісти наплутали: у скандалі з Полуніним сплив новий нюанс

Колаж РБК-Україна

Пост у соцмережі приписали не тій людині

Журналісти, які взяли коментар з приводу скандалу з українським артистом балету Сергієм Полуніним про його любов до Путіна, помилилися і звернулися не до того Полунина. Про це повний тезка українського танцюриста заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Виявилося, що журналісти "Громадського" зателефонували до працівника шоу-бізнесу Сергію Полунину, який є повним тезкою відомого артиста балету.

"Шановні журналісти @hromadske.ua! Ви б спочатку перевіряли, кому ви телефонуєте рано вранці і вимагаєте коментарі про Путіна. На цей телефонний дзвінок сьогодні відповів я і, природно, не розуміючи, про що йде мова, попросив не турбувати. Дивуюся, як це не послав куди подалі", - написав на своїй сторінці Полунін.

Скріншот поста (facebook.com/sergey.talant)

Користувачі в коментарях підняли на сміх журналістів і запропонували Полунину подзвонити журналістам і повідомити про помилку. Але він відповів, що вже дзвонив і журналісти зажадали від нього підтвердження, що він не той Полунін.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.talant)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український артист балету Сергій Полунін опублікував фотографію Володимира Путіна на своїй сторінці в Instagram і зізнався в любові до президента РФ.

А також ми розповідали про те, що Сергій Полунін відхрестився від посту в соціальній мережі і повідомив, що нічого про це не знає.

Відео: РБК-Україна