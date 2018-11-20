"Владимира я буду защищать": Полунин разгневал украинцев "любовью" к Путину

Фото: (instagram.com/sergeipolunin)

Поклонники надеются, что страницу артиста взломали

Известный украинский танцовщик Сергей Полунин, который недавно снялся в клипе знаменитого Hozier, шокировал общественность своей публикацией в Instagram. Он написал, что всегда "любил" Владимира Путина и будет его защищать, а также призвал любить друг дурга.

"Спасибо за поздравления с днем рождения :) Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!" — написал танцор.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/sergeipolunin

Фото: (instagram.com/sergeipolunin)

Стоит отметить, что в сети тут же разразился настоящий скандал. Пользователи сети тут же отреагировали на такой пост довольно эмоционально. Многие резко высказались в адрес Сергея Полунина.

"Предают только свои. Отписываюсь", "Возмущение и надежда на взлом - обычная реакция разочарования людей, для которых мнение Сергея важно и, как оказалось, далеко от их собственного", "Назовем это недоразумением", "Разочарован в Вас, как в личности... Очень жаль...", "Интересно, за сколько он купил вашу честь и достоинство?", "Ну как же так, а я всегда вами так восхищалась...", - негодуют поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/sergeipolunin

Некоторые также предположили, что аккаунт артиста был взломан.

"Сергей, Вас взломали явно! Я не верю в написанное ни единому слову", "Хотя, может вас взломали Инстаграм?", – написали под фото.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/sergeipolunin

Напомним, что известный украинский танцор заявил о желании объединить Украину и Россию.

Ранее британский журнал назвал украинского танцора мужчиной года.

Видео: (video.rbc.ua)