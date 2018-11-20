"Володимира я буду захищати": Полунін розгнівав українців "любов'ю" до Путіна

Фото: (instagram.com/sergeipolunin)

Шанувальники сподіваються, що сторінку артиста зламали

Відомий український танцівник Сергій Полунін, який нещодавно знявся в кліпі знаменитого Hozier, шокував громадськість своєю публікацією в Instagram. Він написав, що завжди "любив" Володимира Путіна і його захищатиме, а також закликав любити один дурга.

"Дякую за привітання з днем народження :) Я хочу скористатися цим днем і направити всі ваші добрі побажання Володимиру. На мою думку, в деяких частинах світу ЗМІ відноситься до нього несправедливо, а це неправильно. Мені боляче від цього, так як я був у такому ж становищі і знаю на собі це відчуття. Ніхто не вартий того, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в ньому світло і бачу зараз. Володимира я завжди буду захищати своєю енергією і любов'ю. Давайте ставитися з любов'ю один до одного! Тільки так ми змінимо цей світ на краще!" — написав танцюрист.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/sergeipolunin

Фото: (instagram.com/sergeipolunin)

Варто відзначити, що в мережі відразу ж вибухнув справжній скандал. Користувачі мережі відразу ж відреагували на такий пост досить емоційно. Багато різко висловилися на адресу Сергія Полуніна.

"Зраджують тільки свої. Відписуюся", "Обурення і надія на злом - звичайна реакція розчарування людей, для яких думка Сергія важлива і, як виявилося, далека від їх власної", "Назвемо це непорозумінням", "Розчарований у Вас, як до особистості... Дуже шкода...", "Цікаво, за скільки він купив вашу честь і гідність?", "Ну як же так, я завжди вами захоплювалася", - обурюються шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/sergeipolunin

Деякі також припустили, що аккаунт артиста був зламаний.

"Сергію, Вас зламали явно! Я не вірю в написане ні єдинму слову", "Хоча, може вас зламали Instagram?", – написали під фото.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/sergeipolunin

Нагадаємо, що відомий український танцюрист заявив про бажання об'єднати Україну і Росію.

Раніше британський журнал назвав українського танцюриста чоловіком року.

Відео: (video.rbc.ua)