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"Я ничего не знаю": Полунин открестился от записи о Путине в Instagram

STYLERПерсона    21.11.2018 - 16:30
"Я ничего не знаю": Полунин открестился от записи о Путине в Instagram
Коллаж РБК-Украина

Артист балета не смог ответить на вопрос о том, кто ведет его аккаунт

Украинский артист балета Сергей Полунин сообщил, что ничего не знает о записи на своей странице в Instagram о Владимире Путине. Об этом сообщает "Громадське".

Сергей Полунин заявил, что не знает о записи на своей странице в Instagram о том, что он передает все поздравления президенту РФ Владимиру Путину и готов его поддерживать во всем.

"Я ничего об этом не знаю", - рассказал украинский артист балета журналистам.

Кроме того, Сергей Полунин не смог однозначно ответить на вопрос о том, ведет ли он свою страницу в социальных сетях лично или это делают его помощники.

"Чего вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня. До свидания!" - заявил Полунин журналистам и положил трубку.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 20 ноября на странице Сергея Полунина в Instagram появилась фотография президента РФ Владимира Путина, которая сопровождалась текстом, в котором артист балета выражал свою симпатию к российскому политику.

"Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!" — написал танцор.

&quot;Я ничего не знаю&quot;: Полунин открестился от записи о Путине в Instagram

Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

А также мы сообщали о том, что Полунин сделал интересное заявление о своих мечтах и планах.

Видео: РБК-Украина

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