"Я нічого не знаю": Полунін відхрестився від запису про Путіна в Instagram

Колаж РБК-Україна

Артист балету не зміг відповісти на питання про те, хто веде його аккаунт

Український артист балету Сергій Полунін повідомив, що нічого не знає про запис на своїй сторінці в Instagram про Володимира Путіна. Про це повідомляє "Громадське".

Сергій Полунін заявив, що не знає про запис на своїй сторінці в Instagram про те, що він передає всі привітання президенту РФ Володимиру Путіну і готовий його підтримувати в усьому.

"Я нічого про це не знаю", - розповів український артист балету журналістам.

Крім того, Сергій Полунін не зміг однозначно відповісти на питання про те, чи веде він свою сторінку в соціальних мережах особисто або це роблять його помічники.

"Чого ви до мене прив'язалися? Я не знаю, про що ви говорите. Відчепіться від мене. До побачення!" - заявив Полунін журналістам і поклав трубку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що 20 листопада на сторінці Сергія Полуніна в Instagram з'явилася фотографія президента РФ Володимира Путіна, яка супроводжувалася текстом, в якому артист балету висловлював свою симпатію до російського політика.

"Коли я був дитиною, я бачив в ньому світло і бачу зараз. Володимира я завжди буду захищати своєю енергією і любов'ю. Давайте ставитися з любов'ю один до одного! Тільки так ми змінимо цей світ на краще!" — написав танцюрист.

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

А також ми повідомляли про те, що Полунін зробив цікаву заяву про свої мрії і плани.

Відео: РБК-Україна