"Большие планы на Россию": Полунин сделал интересное заявление

Сергей Полунин (фото: facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Сергей Полунин поделился с журналистами своими мечтами и планами

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин, который разгневал украинцев "любовью" к Путину, хочет арендовать квартиру в Москве. При этом уроженец Херсона признался, что у него нет дома.

"Я стараюсь не задерживаться в очередном пункте назначения дольше трех дней. Мне нравится постоянно находиться в дороге. Я снимаю квартиру в Лондоне и сейчас собираюсь арендовать еще одну - в Москве", - сказал Полунин в интервью журналу ELLE Russia.

Сергей Полунин (фото: facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Также артист балета, который снялся в клипе знаменитого Hozier, подчеркнул, что у него "большие планы на Россию".

"В декабре - масштабный тур по городам, я буду давать уроки в региональных танцевальных школах и ставить спектакли для детей. На вершине этой пирамиды - создание международной балетной школы с филиалами по всему миру", - отметил он.

Сергей Полунин (фото: facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Напомним, ранее Полунин заявил, что хочет объединить три страны - Украину, Россию и Англию.

Видео: РБК-Украина