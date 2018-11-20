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"Великі плани на Росію": Полунін зробив цікаву заяву

STYLERПерсона    20.11.2018 - 16:35
"Великі плани на Росію": Полунін зробив цікаву заяву
Сергій Полунін (фото: facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Сергій Полунін поділився з журналістами своїми мріями і планами

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін, який розгнівав українців "любов'ю" до Путіна, хоче орендувати квартиру в Москві. При цьому уродженець Херсона зізнався, що у нього немає власного дому.

"Я намагаюся не затримуватися в черговому пункті призначення довше трьох днів. Мені подобається постійно знаходитися в дорозі. Я знімаю квартиру в Лондоні і зараз збираюся орендувати ще одну - в Москві", - сказав Полунін в інтерв'ю журналу ELLE Russia.

&quot;Великі плани на Росію&quot;: Полунін зробив цікаву заяву

Сергій Полунін (фото: facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Також артист балету, який знявся в кліпі знаменитого Hozier, підкреслив, що у нього "великі плани на Росію".

"У грудні - масштабний тур містами, я буду давати уроки в регіональних танцювальних школах і ставити вистави для дітей. На вершині цієї піраміди - створення міжнародної балетної школи з філіями по всьому світу", - зазначив він.

&quot;Великі плани на Росію&quot;: Полунін зробив цікаву заяву

Сергій Полунін (фото: facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Нагадаємо, раніше Полунін заявив, що хоче об'єднати три країни - Україну, Росію і Англію.

Відео: РБК-Україна

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