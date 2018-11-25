Полунин показал тату с лицом Путина: поклонники в шоке

Коллаж РБК-Украина

Скандальный украинский танцор вызвал ажиотаж в сети

Сергей Полунин опубликовал на свою страницу в Instagram фото, которое шокировало его подписчиков.

На снимке скандальный танцор позирует с татуировкой на груди с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь - это свет и оно самое великое", - подписал кадр Полунин.

Скриншот: instagram.com/sergeipolunin

Интересно, что на левой руке звезды набита татуировка с изображением герба Украины.

Фолловеры Сергея в своем большинстве высказались негативно в адрес Полунина:

"Твой свет - это героин, Сережа! Завязывай уже!", "Б***ь, Сергей, и это в День памяти жертв голодомора?? Серьезно? Твои родители в а*уе, наверно! Им стыдно будет теперь ходить по родному городу и стране в целом!", "Фу, как противно!".

Скриншот: instagram.com/sergeipolunin

А некоторые отнеслись с юмором и даже поддержали танцора:

"Перенабьет на другого диктатора", "Не забывайте, что мы пока ещё свободные люди и вольны выражать свои мысли и эмоции буквально и как хотим", "Для такого тату не только железные связки иметь, но и железные яйца. Молодец".

Скриншот: instagram.com/sergeipolunin

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский артист балета Сергей Полунин опубликовал фотографию Владимира Путина на своей странице в Instagram и признался в любви к президенту РФ.

А также мы рассказывали о том, что Сергей Полунин открестился от поста в социальной сети и сообщил, что ничего об этом не знает.

Позже в скандале с Полуниным всплыл новый нюанс.

Видео: РБК-Украина