Я не особо шарю: участница телешоу набила тату с Кернесом (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Кулинар Рузанна Щербина из Харькова призналась в любви к городу и его мэру

Харьковчанка Рузанна Щербина, которая принимала участие в кулинарном телешоу "Король десертов" в прошлом году, похвасталась в сети фото татуировки с изображением мэра Харькова Геннадия Кернеса. Также она опубликовала в Instagram обработанный при помощи фотошопа снимок со скандальным политиком.

Отметим, что кулинар уже перебралась из Харькова в Киев, и в своем посте рассказала о любви к родному городу, а также решила увековечить на своем теле тату с шаржем на Кернеса, который читает газету.

Фото: instagram.com/kuku.ruzka

Понимая, что столкнется в сети с массой политических комментариев, Щербина сразу отметила, что есть темы, на которые не принято спорить, среди которых назвала политику и религию.

"Каждый останется при своем мнении. Прошу не вступать в дискуссии и не высказываться на счет моих политических взглядов", - написала она.

Девушка подчеркнула, что Кернес известен не только тем, что он городской голова Харькова, но и своими "крылатыми фразами и выражениями".

Рузанна Щербина "возле" Геннадия Кернеса (Фото: instagram.com/kuku.ruzka)

"Я не дофига шарю во всей внутренней кухне, да и не хочу! Всегда любила нашего мэра за все, что он сделал для нашего города! Для всех хорошим не будешь, но Кернес - тот мэр, которым гордится добрая часть харьковчан! Люблю Харьков! Люблю Геннадия Адольфовича! И в его честь я сделала очередную татуху", - говорится в публикации.

Также Рузанна высказалась относительно татуировок на своем теле и отметила, что "молодость одна, жизнь одна, и когда совершать такие поступки, как не сейчас?"

"Завтра может и не наступить и незачем думать о том - что подумают люди, или как я буду выглядеть в старости. Дай Бог в трезвом уме, доброй памяти и не ходить под себя. Буду рада в 70 лет посмотреть на руки и вспомнить обо всех значимых событиях и людях, в честь которых я делала татухи в молодости!", - заглянула она в будущее.

Рузанна Щербина (Фото: instagram.com/kuku.ruzka)

Нужно сказать, что подписчики Щербиной живо отреагировали на тату с Кернесом, и не замедлили поделиться своими полярными мнениями на этот счет. Сама Рузанна, отвечая на их комментарии, резюмировала, что главное то - что ей самой нравится.

Мдаа, кажется, некоторые люди вообще с ума посходили. Будто ты им эту тату набила! Какого камыша это их так колышет! Добрее будьте, злые "люди"!

А мне нравится!

Ох умора, более убожество чем это тату, только ее владелица, ни ума ни фантазии...

Очередной шедевр бога Фотошопа;

Молодец! Делай, что хочешь, хоть на лице бей Винника! Жизнь одна;

На это Щербина шутливо отметила, что "на Олежку я маму поведу! Пусть ближе к сердцу набьет"...

Рузанна Щербина (Фото: instagram.com/kuku.ruzka)

Как сообщалось ранее, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Харькова Геннадия Кернеса, что переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова – нарушение закона.

Напомним, ранее скандальный украинский танцор Сергей Полунин шокировал поклонников своей татуировкой на груди с изображением президента РФ Владимира Путина.