Віддав своє життя мистецтву: помер відомий український співак

У Києві, на 74-му році життя помер соліст Національної опери України, народний артист Іван Пономаренко. Про це повідомили на сайті Національної опери України.

Серце Івана Пономаренка перестало битися на 74-му році життя. Він був радянським і українським оперним співаком (баритоном), народним артистом України.

Народився Пономаренко 11 листопада 1945 року в селі Калинівка Миколаївської області. Закінчив Одеську консерваторію. У 1974 році отримав свою першу премію на конкурсі імені П. І. Чайковського. У цьому ж році він став солістом Одеського театру опери і балету, а в 1981 році він переїхав до Києва, де став солістом Національної опери України. Багато років викладав у Національній академії Чайковського. Нагороджений орденами "За заслуги" III, II, I ступенів.

Іван Пономаренко (скріншот)

"З глибоким сумом повідомляємо, що 11 квітня 2019 р. зупинилося серце соліста Національної опери України, видатного українського співака, народного артиста України Івана Пономаренка. Українське музичне мистецтво втратило великого співака, з ім'ям якого пов'язана одна з найяскравіших сторінок сучасного оперного виконавства, людини, яка своє життя, серце і талант віддав служінню мистецтву", – йдеться в повідомленні.

Іван Пономаренко (скріншот)

Він виконав понад 30 партій у класичних і сучасних репертуарах, серед яких – Мазепа, Євгеній Онєгін, Дон Жуан, Щелкалов в "Борисі Годунові", Скарпіа в "Тузі" Пуччіні, а також партії в "Ріголетто", "Набукко", "Аїда", "Бал-маскарад".

У своїх інтерв'ю Іван Пономаренко завжди говорив, що буде співати: "Поки є голос – буду співати".

Прощання з українським артистом відбудеться 13 квітня в фойє театру, в 10:30. О 12:00 відбудеться відспівування в Іллінській церкві.

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