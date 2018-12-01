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Відмовилася від нагороди: Софія Ротару скасувала всі концерти в Росії

STYLERПерсона    01.12.2018 - 17:37
Відмовилася від нагороди: Софія Ротару скасувала всі концерти в Росії
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що українська артистка відмовилася від премії "Пісня року" через ескалацію агресії РФ

Відома українська співачка Софія Ротару відмовилася виступати в Росії. Вона аргументувала свою відмову введенням військового стану в Україні. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Українська співачка повинна була виступити сьогодні, 1 грудня, на "Пісні року", однак не приїхала через введення воєнного стану в Україні. Спочатку 71-річна виконавиця була присутня у списку учасників: вона повинна була виконати зі сцени "Олімпійського" дві композиції. Проте у той день, коли Верховна рада за указом президента Петра Порошенка ввела на Україні воєнне положення, представники артистки подзвонили організаторам "Пісні року" з повідомленням, що Ротару в Москву не приїде.

Як пише видання, представник артистки сказав, що вона не хоче загострювати ситуацію і провокувати радикально налаштованих співвітчизників. Тому співачка вирішила в цьому році скасувати відвідування Росії і не виступати не тільки на "Пісні року", але і на новорічних корпоративах.

Нагадаємо, що раніше Борис Гребенщиков шокував українців скандальною заявою про воєнне положення. Він також скасував гастролі в Україні.

Також ми писали, що 17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото.

Відео: (video.rbc.ua)

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