"Ехать не хочет": у Софии Ротару объяснили отказ от концертов в РФ

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Директор певицы рассказал, как чувствует себя певица сейчас

Директор известной певицы Софии Ротару, у которой недавно были проблемы со здоровьем, объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России. Об этом он рассказал в интервью для издания "Комсомольская правда в Украине".

Поклонники обеспокоены тем, что 71-летняя София Ротару стала меньше выступать и часто стала отказываться от приглашений, и предположили, что это связано с состоянием здоровья.

Однако концертный директор артистки Сергей Лавров сообщил, что со здоровьем у певицы все в порядке, а во всем виноват ее плотный и насыщенный график. Он рассказал, что в этом месяце у Софии Ротару было три концерта в Казахстане.

"За этот месяц в Казахстане у Ротару было уже три корпоратива. А вот в гастрольный тур она пока ехать не хочет, хотя предложений много", — рассказал Лавров.

Он отметил, что она стала чаще отказываться от выступлений в России, так как ей не нравится летать с пересадками.

"Не соглашается и на выступления в России. Даже отклонила участие в концерте "Дискотека 90-х", хотя ей предлагали большие деньги. Есть города, где ей готовы платить 50 тысяч евро за три песни в сборном концерте, но София Михайловна отказывается. В Казахстан ей проще слетать, потому что есть прямой рейс. А в Россию чтобы прилететь, надо сначала приземлиться в Минске, потом уже отправиться в Москву. Ей тяжело... ", - объяснил директор.

Напомним, ранее мы писали о том, что София Ротару подняла гонорар после обморока и потери памяти.

А также мы писали о том, что София Ротару поздравила внучку с дебютом.

Видео: РБК-Украина