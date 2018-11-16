"Їхати не хоче": у Софії Ротару пояснили відмову від концертів в РФ

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Директор співачки розповів, як почуває себе зараз співачка

Директор відомої співачки Софії Ротару, у якої нещодавно були проблеми зі здоров'ям, пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Комсомольська правда в Україні".

Шанувальники стурбовані тим, що 71-річна Софія Ротару стала менше виступати і часто стала відмовлятися від запрошень, і припустили, що це пов'язано із станом здоров'я.

Однак концертний директор артистки Сергій Лавров повідомив, що зі здоров'ям у співачки все в порядку, а в усьому винен її щільний і насичений графік. Він розповів, що в цьому місяці у Софії Ротару було три концерти в Казахстані.

"За цей місяць в Казахстані у Ротару було вже три корпоративу. А ось в гастрольний тур поки вона їхати не хоче, хоча багато пропозицій", — розповів Лавров.

Він зазначив, що вона стала частіше відмовлятися від виступів у Росії, так як їй не подобається літати з пересадками.

"Не погоджується на виступи в Росії. Навіть відхилила участь у концерті "Дискотека 90-х", хоча їй пропонували великі гроші. Є міста, де їй готові платити 50 тисяч євро за три пісні у збірному концерті, але Софія Михайлівна відмовляється. У Казахстан їй простіше злітати, бо є прямий рейс. А в Росію щоб прилетіти, треба спочатку приземлитися в Мінську, потім вже вирушити в Москву. Їй важко... ", - пояснив директор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Софія Ротару підняла гонорар після непритомності і втрати пам'яті.

А також ми писали про те, що Софія Ротару привітала онуку з дебютом.

Відео: РБК-Україна