Отказалась от награды: София Ротару отменила все концерты в России

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что украинская артистка отказалась от премии "Песня года" из-за эскалации агрессии РФ

Известная украинская певица София Ротару отказалась выступать в России. Она аргументировала свой отказ введением военного положения в Украине. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Украинская певица должна была выступить сегодня, 1 декабря, на "Песне года", однако не приехала после введения военного положения на Украине. Изначально 71-летняя исполнительница присутствовала в списке участников: она должна была исполнить со сцены "Олимпийского" две композиции. Однако в тот день, когда Верховная рада по указу президента Петра Порошенко ввела в Украине военное положение, представители артистки позвонили организаторам "Песни года" с сообщением, что Ротару в Москву не приедет.

Как пишет издание, представитель артистки сказал, что она не хочет обострять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников. Поэтому певица решила в этом году отменить посещение России и не выступать не только на "Песне года", но и на новогодних корпоративах.

Напомним, что ранее Борис Гребенщиков шокировал украинцев скандальным заявлением о военном положении. Он также отменил гастроли в Украине.

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Видео: (video.rbc.ua)