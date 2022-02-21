Завжди очікувала, що трапиться щось погане: дочка Меладзе чесно розповіла про розлучення батьків

17-річна Лія згадала, як переживала розлучення батьків Костянтина і Яни, яке сталося 9 років тому.

Лія Меладзе розговорилася про розлучення батьків ( instagram.com/meladzeliya)

"Всі сварки, які відбувалися у нас вдома, були досить буденні для будь-якої сім'ї. Але на моїй психіці це дуже сильно відбилося. Коли ти не зовсім розумієш, що там може когось розлютити, що когось може засмутити. У нас вся сім досить тривожна. Я просто завжди очікувала, що щось трапиться погане", - зізналася Лія.

Костянтин і Яна розійшлися у 2013 році після 19-ти років шлюбу. Тоді цю подію не обговорював тільки ледачий.

Як розлучення відбилося на дітях Меладзе

Екс-подружжя постаралося і зробили все, щоб захистити дітей від зайвої уваги та переживань. Вони потурбувалися, щоб ті максимально безболісно пережили цей непростий період.

"Я не бачила їх сліз, я не бачила їх печалі, я не бачила їх проблем. Тато завжди був якщо не вдома конкретно, то на дзвінку", - зазначила Лія.

Дівчинка не відчувала себе покинутою, адже її батьки поводилися в критичній ситуації мудро.

"Я не відчувала себе кинутою, залишеною, а мама мені чітко дала зрозуміти, що коли розлучаються батьки, діти не розлучаються. Я хотіла просто, щоб вони були щасливі. Це все, що мені потрібно", - пояснила вона.

Як Лія ставиться до Брежнєвої

Незабаром її мама Яна вийшла заміж вдруге - її обранцем став бізнесмен на ім'я Олег.

А ось тато-продюсер у 2015 році одружився після багаторічного роману на Вірі Брежнєвій. Раніше Лія зізнавалася, що із зірковою обраницею тата не спілкується і стосунки не підтримує.

"Я просто рада, що тато радий. Мені абсолютно не важливо, як, де, з ким. Життя - воно для того, щоб радіти. І якщо він радіє, це все, про що я можу мріяти", - зізнається дівчина.