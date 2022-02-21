Всегда ожидала, что случится что-то плохое: дочь Меладзе честно рассказала о разводе родителей

17-летняя Лия вспомнила, как переживала развод родителей Константина и Яны, который произошел 9 лет назад.

Лия Меладзе разоткровенничалась о разводе родителей ( instagram.com/meladzeliya)

"Все ссоры, которые происходили у нас дома, были достаточно обыденные для любой семьи. Но на моей психике это очень сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что там может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семь довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое", - призналась Лия.

Константин и Яна разошлись в 2013 году после 19-ти лет брака. Тогда это событие не обсуждал только ленивый.

Как развод отразился на детях Меладзе

Экс-супруги постарались и сделали все, чтобы оградить детей от лишнего внимания и переживаний. Они побеспокоились, чтобы те максимально безболезненно пережили этот непростой период.

"Я не видела их слез, я не видела их печали, я не видела их проблем. Папа всегда был если не дома конкретно, то на звонке", - отметила Лия.

Девочка не ощущала себя покинутой, ведь ее родители вели себя в критической ситуации мудро.

"Я не чувствовала себя брошенной, оставленной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно", - объяснила она.

Как Лия относится к Брежневой

Вскоре ее мама Яна вышла замуж во второй раз – ее избранником стал бизнесмен по имени Олег.

А вот папа-продюсер в 2015 году женился после многолетнего романа на Вере Брежневой. Ранее Лия отмечала, что со звездной избранницей папы не общается и отношения не поддерживает.

"Я просто рада, что папа рад. Мне совершенно не важно, как, где, с кем. Жизнь – она для того, чтобы радоваться. И если он радуется, это все, о чем я могу мечтать", - признается девушка.