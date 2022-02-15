Аліна Паш відреагувала на звинувачення в підробці документів: доведу, що не порушувала

Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2022, 28-річна Аліна Паш відреагувала на звинувачення в підробці документів про легальний перетин кордону анексованого Криму з боку України.

В Instagram Stories вона спростувала будь-які претензії та навела свої аргументи на користь правдивості довідок від ДЦОСІ Державної прикордонної служби України.

"Друзі, подумайте, кому вигідно створювати провокації і лаяти нас всередині країни в момент, коли всім українцям слід об'єднуватися? Будьте свідомі! Тримаємося разом", - написала вона.

"Моя пісня - про Україну, за Україну. Так, вона патріотична, і хтось сильно не хоче, щоб така пісня звучала на весь світ. Хтось хоче закопати її тут", - додала співачка.

Скріншот (instagram.com/alinapash)

Пізніше вона повідомила, що її офіційний аккаунт у Фейсбук був зламаний.

Аліна вважає скандали навколо своїми підступами недоброзичливців (instagram.com/alinapash)

Паш відреагувала на звинувачення Стерненко

Також Паш опублікувала в Instagram пост-реакцію на заяви активіста Сергія Стерненка, який заявив про підроблену довідку співачки.

"Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від прикордонної служби України. За дорученням був відправлений цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази "Суспільному", - написала артистка.

"Я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, щоб довести, що я нічого не порушувала" - Паш (instagram.com/alinapash)

Паш уточнила, що подавала повторний запит на отримання довідки на руки, і пообіцяла, що як тільки документ буде на наявність, вона його тут же оприлюднить на особистій сторінці в соцмережі.

"Я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, щоб довести, що я нічого не порушувала", - запевнила Паш.

Реакція "Суспільного" на звинувачення Паш

Суспільний мовник відреагував на скандал навколо документів Аліни Паш.

На офіційному сайті представники "Суспільного" заявили, що звернулися з проханням підтвердити або спростувати факт підробки довідки про поїздку співаки до Криму у 2015 році.

До моменту отримання офіційної інформації з відомства, контракт з Паш про участь у міжнародному пісенному конкурсі від України підписаний не буде.