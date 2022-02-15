Алина Паш отреагировала на обвинения в подделке документов: докажу, что не нарушала

Победительница Нацотбора на Евровидение 2022, 28-летняя Алина Паш отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы аннексированного Крыма со стороны Украины.

В Instagram Stories она опровергла любые претензии и привела свои аргументы в пользу правдивости справок от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины.

"Друзья, подумайте, кому выгодно создавать провокации и ругать нас внутри страны в момент, когда всем украинцам следует объединяться? Будьте сознательны! Держимся вместе", - написала она.

"Моя песня – об Украине, за Украину. Да, она патриотическая, и кто-то сильно не хочет, чтобы такая песня звучала на весь мир. Кто-то хочет закопать ее здесь", - добавила певица.

Скриншот (instagram.com/alinapash)

Позже она сообщила, что ее официальный аккаунт в Фейсбук был взломан.

Алина считает скандалы вокруг своими имени происками недоброжелателей (instagram.com/alinapash)

Паш отреагировала на обвинения Стерненко

Также Паш опубликовала в Instagram пост-реакцию на заявления активиста Сергея Стерненко, который заявил о поддельной справке певицы.

"Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства "Суспільному", - написала артистка.

"Я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала" - Паш (instagram.com/alinapash)

Паш уточнила, что подавала повторный запрос на получение справки на руки, и пообещала, что как только документ будет на наличие, она его тут же обнародует на личной странице в соцсети.

"Я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала", - заверила Паш.

Реакция "Суспільного" на обвинения Паш

Общественный вещатель отреагировал на скандал вокруг документов Алины Паш.

На официальном сайте представители "Суспільного" заявили, что обратились с просьбой подтвердить или опровергнуть факт подделки справки о поездке певцы в Крым в 2015 году.

До момента получения официальной информации из ведомства, контракт с Паш об участи в международном песенном конкурсе от Украины подписан не будет.