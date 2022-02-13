Кондратюк резко высказался про скандал с Алиной Паш: "одни и те же грабли"

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал скандал вокруг победительницы Нацотбора на конкурс Евровидение 2022 Алины Паш. Так, певице припомнили ее поездки в Крым и в Москву после 2014 года, а она пояснила, как и почему наведывалась на аннексированный полуостров.

Что думает Кондратюк о скандале с Паш

В комментарии изданию OBOZREVATEL шоумен сравнил скандал вокруг Паш с аналогичной ситуацией вокруг MARUV в 2019 году на том же Нацотборе.

Кондратюк считает выступление Паш сильным (фото: instagram.com/alinapash)

"Я не знаю, как Нацотбор допустил Алину, учитывая то, что у нее были такие закшквары, которые называются противозаконным пересечением границы. Конечно, это не делает ей чести, как и любому украинцу", - отметил он.

Шоумен добавил, что с поездки украинских артистов в Россию должны регулироваться на законодательном уровне – только это даст результаты.

"Одни и те же грабли, которые называются очень просто: мы или боремся с агрессором, или делаем вид, что боремся. Культура – это один из фронтов. Тот, кто этого не понимает, я ничего не могу этому человеку сказать, кроме: "купи себе мозгов", - заявил продюсер.

В то же время Кондратюк охарактеризовал выступление Паш как самое мощным и единственное, которое может произвести впечатление на европейскую публику в Турине.

Алина Паш снова оправдалась о поездках в Крым и фото у Кремля

Алина Паш высказалась о поездке в Крым и Москву (фото: instagram.com/alinapash)

Катя Осадчая в свежем выпуске программы Светская жизнь пообщалась с Алиной Паш после победы в Нацотборе на Евровидение 2022 и задала ей острые вопросы о поездках Крым и Москву.

Паш снова повторила собственную версию о поездке на аннексированній полуостров через Украину и заверила, что в 2015 году украинское законодательство не нарушала.

Она отметила, что в интервью 2019 года ее слова были интерпретированы неверно.

"Я много тогда летали и ездила, я сказала в общем. Я не говорила, что мы точно летели и т. д. Пересечения границы и все остальное есть у "Суспільного" – полноценные оригиналы справок. Поверьте, это было сложно, это было в 2015 году. Мне пришлось подавать запросы, что я не жираф. Это бесит!" – эмоционально отреагировала певица.

"Ничего не может всплыть, за что бы меня можно было судить" - Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Алина отмечает, что не боится новых провокаций и компромата против нее. "Ничего не может всплыть, за что бы меня можно было судить", - уверяет она.

Также артистка прокомментировала свое фото на фоне Кремля в центре Москвы – тогда она опубликовала снимок на личной странице в соцсети.

"У нас половина страны поет на русском. Давайте честно! "О, Боже она сфоткалась на Красной площади!". А сколько не фоткается, но туда ездит?" - прокомментировала певица.

Алина Паш о конфликте с KALUSH

Алина прокомментировала и скандал с конкурентом – группой KALUSH и ее лидером Олегом Псюком. Так, певца обвинила коллектив в плагиате.

Она отметила, что конфликты с музыкантами у нее вспыхивали не один раз. Артистка считает, что KALUSH плагиатят ее творческий материал.

При этом, по словам победительницы Нацотбора, со всеми артистами из группы у нее "классные отношения", кроме лидера Олега Псюка.

"Это не первый раз у нас. Их обложка песни выглядит, как наша, их обложка "Гори" и "Ой, на горі", и их клип "Гори" похожи на клип Bitanga", - привела примеры Алина.