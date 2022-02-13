Кондратюк різко висловився про скандал з Аліною Паш: "одні й ті ж граблі"

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк прокоментував скандал навколо переможниці Нацвідбору на конкурс Євробачення 2022 Аліни Паш. Так, співачці пригадали її поїздки в Крим і в Москву після 2014 року, а вона пояснила, як і чому навідувалася на анексований півострів.

У коментарі виданню OBOZREVATEL шоумен порівняв скандал навколо Паш з аналогічною ситуацією навколо MARUV в 2019 році на тому ж Нацвідборі.

Що думає Кондратюк про скандал з Паш

Кондратюк вважає виступ Паш сильним (фото :instagram.com/alinapash)

"Я не знаю, як Нацвідбір допустив Аліну, враховуючи те, що у неї були такі закшквари, які називаються протизаконним перетином кордону. Звичайно, це не робить їй честі, як і будь-якому українцю", – зазначив він.

Шоумен додав, що з поїздки українських артистів до Росії повинні регулюватися на законодавчому рівні – тільки це дасть результати.

"Одні й ті ж граблі, які називаються дуже просто: ми або боремося з агресором, або удаємо, що боремося. Культура - це один з фронтів. Той, хто цього не розуміє, я нічого не можу цій людині сказати, крім: "купи собі мізків", - заявив продюсер.

Водночас Кондратюк схарактеризував виступ Паш як найпотужніший і єдиний, який може справити враження на європейську публіку в Турині.

Аліна Паш знову виправдалась про поїздки до Криму і фото біля Кремля

Аліна Паш висловилася про поїздку в Крим і Москву (фото: instagram.com/alinapash)

Катя Осадча у свіжому випуску програми Світське життя поспілкувалася з Аліною Паш після перемоги в Нацвідборі на Євробачення 2022 і поставила їй гострі питання про поїздки Крим і Москву.

Паш знову повторила власну версію про поїздку на анексований півострів через Україну і запевнила, що у 2015 році українське законодавство не порушувала.

Вона зазначила, що в інтерв'ю 2019 року її слова були інтерпретовані невірно.

"Я багато тоді літали і їздила, я сказала загалом. Я не говорила, що ми точно летіли і т. д. Перетин кордону і все інше є у "Суспільного" – повноцінні оригінали довідок. Повірте, це було складно, це було у 2015 році. Мені довелося подавати запити, що я не жираф. Це дратує!" – емоційно відреагувала співачка.

"Нічого не може спливти, за що б мене можна було судити" - Паш (фото :instagram.com/alinapash)

Аліна зазначає, що не боїться нових провокацій і компромату проти неї. "Нічого не може спливти, за що б мене можна було судити", - запевняє вона.

Також артистка прокоментувала своє фото на тлі Кремля в центрі Москви – тоді вона опублікувала знімок на особистій сторінці в соцмережі.

"У нас половина країни співає російською. Давайте чесно! "О, Боже вона сфоткалася на Красній площі!". А скільки не фоткається, але туди їздить?" – прокоментувала співачка.

Аліна Паш про конфлікт з KALUSH

Аліна прокоментувала і скандал з конкурентом – гуртом KALUSH і його лідером Олегом Псюком. Так, співака звинуватила колектив у плагіаті.

Вона зазначила, що конфлікти з музикантами у неї спалахували не один раз. Артистка вважає, що KALUSH плагіатить її творчий матеріал.

При цьому, за словами переможниці Нацвідбору, з усіма артистами з групи у неї "Класні стосунки", крім лідера Олега Псюка.

"Це не перший раз у нас. Їх обкладинка пісні виглядає, як наша, їх обкладинка "Гори" і "Ой, на горі", і їх кліп "Гори" схожі на кліп Bitanga", - навела приклади Аліна.