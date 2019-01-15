Пасажирка Лобода: скандал в "Шереметьєво" отримав продовження

Колаж РБК-Україна

Представники аеропорту пояснили, хто винен у конфлікті

Представники аеропорту "Шереметьєво" відреагували на скандал і звинувачення співачки Світлани Лободи про непрофесіоналізм співробітників і провели власне внутрішнє службове розслідування, результати якого опублікували в прес-релізі на офіційному сайті.

Як розповіли працівники аеропорту, згідно кадрів відеоспостереження, весь процес зустрічі Світлани Лободи від трапа літака до прикордонних формальностей зайняв 5 хвилин і 4 секунди.

Невелика затримка сталася біля трапа літака, де співачка відмовилася від транспортування на електрокарі, так як їй треба було дочекатися няню.

"В прилетній галереї у телескопічного трапа пасажирку С. Лободу і дитину зустрів агент і запропонував розміститися в електромобілі для поїздки до кабін паспортного контролю. Пасажирка Лобода С. відмовилася від транспортування на електрокарі, мотивуючи свою відмову необхідністю дочекатися няню, яка прибула в салоні економічного класу", - сказано в прес-релізі.

Також у документі сказано, що ВІП-пасажири рейсу SU 321 здійснили посадку на електрокар, який поїхав до кабін прикордонного контролю. Світлану Лободу разом з дитиною і нянею чекати не стали, так як це стало б причиною затримки всіх інших пасажирів.

Крім того, представники аеропорту пояснили, що зустріч ВІП-пасажирів на електрокарах не входить до списку віп-послуг, а є лише бонусом від компанії.

Так як співачка відмовилася пройти на посадку на електрокар разом з іншими пасажирами, співробітники аеропорту визнали можливим відмовити їй в очікуванні. У відповідь Лобода, за словами представників компанії, дуже обурилась і вела себе надто емоційно і застосовувала нецензурну лексику.

У висновку свого розслідування, представники "Шереметьєво" підкреслили, що при обслуговуванні пасажирки Лободи, дитини та супроводжуючих осіб були повністю дотримані правила і технології обслуговування пасажирів у ВІП-залах, встановлені в договорі обслуговування між компанією і клієнтом.

Фото: Прес-служба "Шереметьєво"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Світлана Лобода обматюкала співробітників аеропорту.

А також писали про те, що у мережі висміяли Лободу за "наїзд" на співробітників аеропорту в Москві.