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Пассажирка Лобода: скандал в "Шереметьево" получил продолжение

STYLERПерсона    15.01.2019 - 19:41
Пассажирка Лобода: скандал в "Шереметьево" получил продолжение
Коллаж РБК-Украина

Представители аэропорта объяснили, кто виноват в конфликте

Представители аэропорта "Шереметьево" отреагировали на скандал и обвинения певицы Светланы Лободы о непрофессионализме сотрудников и провели собственное внутреннее служебное расследование, результаты которого опубликовали в пресс-релизе на официальном сайте.

Как рассказали работники аэропорта, согласно кадрам видеонаблюдения, весь процесс встречи Светланы Лободы от трапа самолета до пограничных формальностей занял 5 минут и 4 секунды.

Небольшая заминка случилась возле трапа самолета, где певица отказалась от транспортировки на электрокаре, так как ей нужно было дождаться няню.

"В прилетной галерее у телескопического трапа пассажирку С. Лободу и ребенка встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Пассажирка Лобода С. отказалась от транспортировки на электрокаре, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне экономического класса", - сказано в пресс-релизе.

Также в документе сказано, что ВИП-пассажиры рейса SU 321 осуществили посадку на электрокар, который проследовал к кабинам пограничного контроля. Светлану Лободу вместе с ребенком и няней дожидаться не стали, так как это стало бы причиной задержки всех остальных пассажиров.

Кроме того, представители аэропорта объяснили, что встреча ВИП-пассажиров на электрокарах не входит в список вип-услуг, а является всего лишь бонусом от компании.

Так как певица отказалась проследовать на посадку на электрокар вместе с другими пассажирами, сотрудники аэропорта сочли возможным отказать ей в ожидании. В ответ Лобода, по словам представителей компании, очень возмутилась и вела себя излишне эмоционально и применяла нецензурную лексику.

В заключении своего расследования, представители "Шереметьево" подчеркнули, что при обслуживании пассажирки Лободы, ребенка и сопровождающих лиц были полностью соблюдены правила и технологии обслуживание пассажиров в ВИП-залах, установленные в договоре обслуживания между компанией и клиентом.

Пассажирка Лобода: скандал в &quot;Шереметьево&quot; получил продолжение

Фото: Пресс-служба "Шереметьево"

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Светлана Лобода обматерила сотрудников аэропорта.

А также писали о том, что в сети высмеяли Лободу за "наезд" на сотрудников аэропорта в Москве.

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