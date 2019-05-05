ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бджільництвом захопилася? Тіна Кароль обурила фанатів дивним образом

STYLERПерсони    05.05.2019 - 15:55
Бджільництвом захопилася? Тіна Кароль обурила фанатів дивним образом
Тіну Кароль в Instagram розкритикували за безглуздий образ (колаж РБК-Україна)

Тіну Кароль в Instagram порівняли з бджолярем

Тіна Кароль опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона зображена в образі фехтувальниці. Багато фанатів не зраділи новому знімку, деякі важають, що такий образ не личить артистці. Про це шанувальники написали під знімком співачки.

Українська виконавиця Тіна Кароль опублікувала фотографію, на якій вона зображена в костюмі фехтувальниці на тлі палаючого автомобіля і зі шпагою в руці.

Бджільництвом захопилася? Тіна Кароль обурила фанатів дивним образом

Тіну Кароль в Instagram розкритикували за безглуздий спосіб (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанати не відразу сприйняли романтичний образ середньовіччя і розкритикували знімок. Багатьом образ фатальної жінки припав до смаку:

  • Жінка, акуратніше, так і пробити наскрізь можна.
  • Не дуже гарно, мені здається не ваше.
  • Що за скафандр? Ви ж така красива.
  • До безумства люблю образ фехтувальниці. Як в кліпі, так і в турі "інтонації". До чого ж це шикарно.
  • Тіна, а ти небезпечна жінка.
  • От цікаво, це збіг, що саме такий образ, та ще й зі шпагою?!
  • Бджільництвом захопилася? Ахахаха.
  • Вам не дуже личить такий образ,  якщо чесно, вже не знаєте, що використовувати просто.

Багато фанатів Тіни Кароль порахували, що знімок є відсиланням до "шпагадансу" Дана Балана, з яким вона на проекті "Голос Країни" була суддею:

  • Стиль #шпагаДанс, навіть тут є щось спільне.
  • Шпагаданс завжди актуальне.
  • Тинусь, це шпагаданс???
  • З Даном будеш битися? Чи з Монатиком?

Тіну Кароль Instagram розкритикували за безглуздий образ (відео: instagram.com/officialfanpage__danbalan__)

Нагадаємо, що раніше чуттєва Тіна Кароль полонила розкішним декольте на нуарних фото.

Також ми писали, що Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу.

Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині (відео) Чуттєва Тіна Кароль полонила розкішним декольте на нуарных фото
Новини України Тіна Кароль
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся