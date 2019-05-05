Пчеловодством увлеклась? Тина Кароль возмутила фанатов странным образом

Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (коллаж РБК-Украина)

Тину Кароль в Instagram сравнили с пчеловодом

Тина Кароль опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в образе фехтовальщицы. Многие фанаты не обрадовались новому снимку, некоторые посчитали, что такой образ не идет артистке. Об этом поклонники написали под снимком певицы.

Украинская исполнительница Тина Кароль опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в костюме фехтовальщицы на фоне горящего автомобиля и со шпагой в руке.

Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанаты не сразу восприняли романтичный образ средневековья и раскритиковали снимок. Многим образ роковой женщины пришелся по вкусу:

Женщина, аккуратней, так и пробить насквозь можно.

Не очень красиво, мне кажется не ваше.

Что за скафандр? Вы же такая красивая.

До безумия люблю образ фехтовальщицы. Как в клипе, так в туре "интонации". До чего же это шикарно.

Тина, а ты опасная женщина.

Вот интересно, это совпадение, что именно такой образ, да еще и со шпагой?!

Пчеловодством увлеклась? Ахахаха

Вам не очень идет такой образ, если честно, уже не знаете, что использовать просто.

Многие фанаты Тины Кароль посчитали, что снимок является отсылкой к "шпагадансу" Дана Балана, с которым она на проекте "Голос Країни" была судьей:

Стиль #шпагаДанс, даже тут есть что-то общее.

Шпагаданс всегда актуален.

Тинусь, это шпагаданс???

С Даном будешь сражаться? Или с Монатиком?

Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (видео: instagram.com/officialfanpage__danbalan__)

Напомним, что ранее чувственная Тина Кароль пленила роскошным декольте на нуарных фото.

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