Пчеловодством увлеклась? Тина Кароль возмутила фанатов странным образом

Тину Кароль в Instagram сравнили с пчеловодом
Тина Кароль опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в образе фехтовальщицы. Многие фанаты не обрадовались новому снимку, некоторые посчитали, что такой образ не идет артистке. Об этом поклонники написали под снимком певицы.
Украинская исполнительница Тина Кароль опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в костюме фехтовальщицы на фоне горящего автомобиля и со шпагой в руке.
Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (фото: instagram.com/tina_karol)
Фанаты не сразу восприняли романтичный образ средневековья и раскритиковали снимок. Многим образ роковой женщины пришелся по вкусу:
Многие фанаты Тины Кароль посчитали, что снимок является отсылкой к "шпагадансу" Дана Балана, с которым она на проекте "Голос Країни" была судьей:
Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (видео: instagram.com/officialfanpage__danbalan__)
Напомним, что ранее чувственная Тина Кароль пленила роскошным декольте на нуарных фото.
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