ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пчеловодством увлеклась? Тина Кароль возмутила фанатов странным образом

STYLERПерсоны    05.05.2019 - 15:55
Пчеловодством увлеклась? Тина Кароль возмутила фанатов странным образом
Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (коллаж РБК-Украина)

Тину Кароль в Instagram сравнили с пчеловодом

Тина Кароль опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в образе фехтовальщицы. Многие фанаты не обрадовались новому снимку, некоторые посчитали, что такой образ не идет артистке. Об этом поклонники написали под снимком певицы.

Украинская исполнительница Тина Кароль опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в костюме фехтовальщицы на фоне горящего автомобиля и со шпагой в руке.

Пчеловодством увлеклась? Тина Кароль возмутила фанатов странным образом

Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанаты не сразу восприняли романтичный образ средневековья и раскритиковали снимок. Многим образ роковой женщины пришелся по вкусу:

  • Женщина, аккуратней, так и пробить насквозь можно.
  • Не очень красиво, мне кажется не ваше.
  • Что за скафандр? Вы же такая красивая.
  • До безумия люблю образ фехтовальщицы. Как в клипе, так в туре "интонации". До чего же это шикарно.
  • Тина, а ты опасная женщина.
  • Вот интересно, это совпадение, что именно такой образ, да еще и со шпагой?!
  • Пчеловодством увлеклась? Ахахаха
  • Вам не очень идет такой образ, если честно, уже не знаете, что использовать просто.

Многие фанаты Тины Кароль посчитали, что снимок является отсылкой к "шпагадансу" Дана Балана, с которым она на проекте "Голос Країни" была судьей:

  • Стиль #шпагаДанс, даже тут есть что-то общее.
  • Шпагаданс всегда актуален.
  • Тинусь, это шпагаданс???
  • С Даном будешь сражаться? Или с Монатиком?

 

 

Тину Кароль в Instagram раскритиковали за нелепый образ (видео: instagram.com/officialfanpage__danbalan__)

Напомним, что ранее чувственная Тина Кароль пленила роскошным декольте на нуарных фото.

Также мы писали, что Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа.

Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции (видео) Чувственная Тина Кароль пленила роскошным декольте на нуарных фото
Новости Украины Тина Кароль
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь