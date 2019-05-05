Бджільництвом захопилася? Тіна Кароль обурила фанатів дивним образом

Тіна Кароль опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона зображена в образі фехтувальниці. Багато фанатів не зраділи новому знімку, деякі важають, що такий образ не личить артистці. Про це шанувальники написали під знімком співачки.

Українська виконавиця Тіна Кароль опублікувала фотографію, на якій вона зображена в костюмі фехтувальниці на тлі палаючого автомобіля і зі шпагою в руці.

Тіну Кароль в Instagram розкритикували за безглуздий спосіб (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанати не відразу сприйняли романтичний образ середньовіччя і розкритикували знімок. Багатьом образ фатальної жінки припав до смаку:

Жінка, акуратніше, так і пробити наскрізь можна.

Не дуже гарно, мені здається не ваше.

Що за скафандр? Ви ж така красива.

До безумства люблю образ фехтувальниці. Як в кліпі, так і в турі "інтонації". До чого ж це шикарно.

Тіна, а ти небезпечна жінка.

От цікаво, це збіг, що саме такий образ, та ще й зі шпагою?!

Бджільництвом захопилася? Ахахаха.

Вам не дуже личить такий образ, якщо чесно, вже не знаєте, що використовувати просто.

Багато фанатів Тіни Кароль порахували, що знімок є відсиланням до "шпагадансу" Дана Балана, з яким вона на проекті "Голос Країни" була суддею:

Стиль #шпагаДанс, навіть тут є щось спільне.

Шпагаданс завжди актуальне.

Тинусь, це шпагаданс???

З Даном будеш битися? Чи з Монатиком?

Тіну Кароль Instagram розкритикували за безглуздий образ (відео: instagram.com/officialfanpage__danbalan__)

Нагадаємо, що раніше чуттєва Тіна Кароль полонила розкішним декольте на нуарних фото.

Також ми писали, що Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу.