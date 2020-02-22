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Порошенко з родиною відвідав рок-мюзикл про Майдан

STYLERПерсони    22.02.2020 - 18:48
Порошенко з родиною відвідав рок-мюзикл про Майдан
Фото: рок-мюзикл (theatreonpodol.com)

Петро Порошенко посадив усім сходити на мюзикл Got to Be Free

П'ятий український президент Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною Порошенко став гостем театру на Подолі, де подивився рок-мюзикл про Майдан Got to Be Free. Свої враження від побаченого він описав на сторінці в Facebook.

"Це був один з найкращих вечорів мого життя. Моя наполеглива порада: обов'язково приходьте на цей спектакль. Але хочу одразу попередити, що більшість квитків вже розкупили на рік вперед! А це означає, що творче переосмислення Революції Гідності близьке і потрібне людям", - поділився Порошенко.

Крім того, Порошенко подякував Володимиру Лавренчуку за прекрасне і проникливе зображення на сцені подій шестирічної давності.

"Байдуже хто ким був тоді. Хтось був банкіром, хтось перекладачем, хтось IT-фахівцем, хтось робочим, хтось депутатом – ми всі були разом і ми всі були і будемо українцями. І ми знаємо: краще за Україну нічого не існує. Ми не дамо переписати історію. Ми не дамо оббрехати Революцію Гідності і Героїв Небесної Сотні. Ми не здамо Україну, бо ми її дуже-дуже любимо. Нас точно не здолати. Ми народжені бути вільними", - написав Порошенко.

Напромним, раніше Петро Порошенко з дружиною сходили на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі.

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