ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко с семьей посетил рок-мюзикл о Майдане

STYLERПерсоны    22.02.2020 - 18:48
Порошенко с семьей посетил рок-мюзикл о Майдане
Фото: рок-мюзикл (theatreonpodol.com)

Порошенко посоветовал всем сходить на рок-мюзикл Got to Be Free

Пятый украинский президент Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной Порошенко стал гостем театра на Подоле, где посмотрел рок-мюзикла о Майдане Got to Be Free. Свои впечатления от увиденного он описал на странице в Facebook.

"Это был один из лучших вечеров в моей жизни. Моя настойчивая совет: обязательно приходите на этот спектакль. Но хочу сразу предупредить, что большинство билетов уже раскуплены на год вперед! А это значит, что творческое переосмысление Революции Достоинства близкое и нужное людям", - поделился Порошенко.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Владимиру Лавренчуку за прекрасное и проникновенное изображение на сцене событий шестилетней давности.

"Неважно кто кем был тогда. Кто-то был банкиром, кто переводчиком, кто IT-специалистом, кто-то рабочим, кто-то депутатом - мы все были вместе и мы все были и будем украинском. И мы знаем: лучше Украины ничего не существует. Мы не дадим переписать историю. Мы не дадим оболгать революцию Достоинства и Героев Небесной Сотни. Мы не сдадим Украину, потому что мы ее очень-очень любим. Нас точно не одолеть. Мы рождены быть свободными", - написал Порошенко.

Напромним, ранее Петр Порошенко с женой сходили на фильм на "Наши котики" о добровольцах на Донбассе.

Делом против Порошенко власть отвлекает внимание, - адвокат Порошенко: мы не позволим уничтожить достижения Революции Достоинства
Новости Украины Порошенко ПетрМайдантеатр
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь