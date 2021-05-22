Підтримують Добкіна? "Металіст 1925" обурив харківських уболівальників

Так, в один день фірмовий банер ФК "Металіст 1925" змінив портрет власника будівлі, який розміщувався там з березня до останнього часу.

Як зазначають місцеві видання, дії футбольного клубу викликали бурхливе обурення.

"Металіст 1925" так і не став нічим серйозним, попри гучні заяви, а тепер впав нижче плінтуса", - обурюються вболівальники в соцмережах.

Крім того, повідомляється, що на майбутніх виборах мера восени клуб може відкрито почати підтримувати Добкіна. Не виключено, що в якості офіційного спонсора.

"Харків - футбольне місто, тому увага Добкіна до футбольної теми не дивує. Дивно інше - слова "футбол поза політикою", схоже в такій ситуації залишаються просто словами. І основоположні принципи УЄФА і ФІФА для власників ФК "Металіст 1925" залишаються просто нічого не значущою декларацією", - пишуть журналісти.