Підтримують Добкіна? "Металіст 1925" обурив харківських уболівальників
На одній з будівель Харкова, що належить концерну АВЕК Олександра Фельдмана, поруч з портретом Михайла Добкіна з'явився банер футбольного клубу "Металіст 1925".
Так, в один день фірмовий банер ФК "Металіст 1925" змінив портрет власника будівлі, який розміщувався там з березня до останнього часу.
Нагадаємо, що на цей час "Металіст 1925" веде боротьбу за вихід в УПЛ, розташувавшись на третьому місці в турнірній таблиці Першої ліги.