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Поддерживают Добкина? "Металлист 1925" возмутил харьковских болельщиков

Автор: Styler

На одном из зданий Харькова, принадлежащем концерну АВЭК Александра Фельдмана, рядом с портретом Михаила Добкина появился баннер футбольного клуба "Металлист 1925".

Об этом пишет "Обозреватель".

Так, в один день фирменный баннер ФК "Металлист 1925" сменил размещавшийся там с марта до последнего времени рядом с баннером Добкина портрет собственника здания.

Напомним, что на данный момент "Металлист 1925" ведет борьбу за выход в УПЛ, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

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