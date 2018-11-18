Коли і де поховають Євгена Осіні: оприлюднено подробиці

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Названа дата і місце прощання з російським співаком

Музичний продюсер Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram повідомив, що радянського і російського музиканта Євгенія Осіна поховають 20 листопада на Троєкуровському кладовищі в Москві

Гум назвав цю інформацію попередньої.

Скріншот: instagram.com/razin_andrei_lm

Зазначимо, що Євген пішов їх життя в суботу, 17 листопада, у себе вдома, у віці 54 роки. Причина смерті поки не розкривається. Тіло виявила сестра співака Альбіна: вона приїхала до нього, коли той перестав виходити на зв'язок.

Повідомлялося, що в останні роки музикант страждав від алкоголізму, лікарі діагностували у нього останню стадію залежності. Пристрасть до спиртного сильно підірвало здоров'я виконавця.

Осін став неймовірно популярний після того, як на радіо прозвучала пісня "Плаче дівчина в автоматі". Також він виконав такі хіти, як "Восьме березня", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет роботи Пабло Пікассо", "Попутниця" та інші.

Раніше ми писали, що відомому російському співакові 90-х можуть ампутувати руку.

Нагадаємо, що популярний в 90-х російський співак постраждав у ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)