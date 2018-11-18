Когда и где похоронят Евгения Осина: обнародованы подробности

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Названа дата и место прощания с российским певцом

Музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram сообщил, что советского и российского музыканта Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве

Резин назвал эту информацию предварительной.

Скриншот: instagram.com/razin_andrei_lm

Отметим, что Евгений ушел их жизни в субботу, 17 ноября, у себя дома, в возрасте 54 года. Причина смерти пока не раскрывается. Тело обнаружила сестра певца Альбина: она приехала к нему, когда тот перестал выходить на связь.

Сообщалось, что в последние годы музыкант страдал от алкоголизма, врачи диагностировали у него последнюю стадию зависимости. Пристрастие к спиртному сильно подорвало здоровье исполнителя.

Осин стал невероятно популярен после того, как на радио прозвучала его песня "Плачет девушка в автомате". Также он исполнил такие хиты, как "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.

Ранее мы писали, что известному российскому певцу 90-х могут ампутировать руку.

Напомним, что популярный в 90-х российский певец пострадал в ДТП.

Видео: (video.rbc.ua)