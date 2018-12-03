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Порошенко посмертно нагородив орденом загиблу актрису "Дизель Шоу"

STYLERПерсона    03.12.2018 - 07:47
Порошенко посмертно нагородив орденом загиблу актрису "Дизель Шоу"
Марина Поплавська. Фото: (facebook.com/dizelstudio)

Марина Поплавська була удостоєна почесної премії після загибелі

Петро Порошенко з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності нагородив державними нагородами українців.

Нагороди отримали українці за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Орденом "За заслуги" I ступеня нагороджені були чотири українця, орденом "За заслуги" II ступеня - десяти, орденом "За заслуги" III ступеня - 26 українців, серед них - актриса Марина Поплавська посмертно.

Про це стало відомо з відповідного указу на сайті глави держави, де ви можете дізнатися докладніше про всіх нагороджених.

Нагадаємо, раніше в "Дизель шоу" зворушливо вшанували пам'ять Марини Поплавської.

Крім того, актор "Дизель шоу" записав яскраве відеозвернення.

Також ми писали: "Як хочеться прожити...": незадовго до смерті Поплавська залишила пророче послання.

Відео: (video.rbc.ua)

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