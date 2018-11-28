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"Не перестанем любить": в "Дизель шоу" трогательно почтили память Марины Поплавской

STYLERПерсона    28.11.2018 - 11:03
"Не перестанем любить": в "Дизель шоу" трогательно почтили память Марины Поплавской
Фото: (facebook.com/dizelstudio)

Сообщается, что сегодня – 40 дней, как Марины Поплавской больше нет

40 дней назад, 20 октября, умерла известная украинская артистка, одна из лучших юмористок "Дизель шоу" Марина Поплавская. В пресс-службе студии в Facebook написали трогательное прощание с артисткой.

"Сегодня 40 дней как нет с нами Марины Поплавской. Православные верят, что на сороковый день Душа покидает Землю - но мы знаем, теперь ты - наш Ангел. И чувствуем #МаринаСнами...  Королева юмора, Мудрый, Добрый, Глубокий и Талантливый Человек - тебя, как и прежде, любят миллионы. Тебя не перестанем любить мы, родные и близкие, друзья. Низкий поклон и гори твоя Звезда!" — написали в "Дизель шоу".

&quot;Не перестанем любить&quot;: в &quot;Дизель шоу&quot; трогательно почтили память Марины Поплавской

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dizelstudio

В комментариях также почтили память артистки.

"Так горько! Лети легко и знай, ты Ангел, не перестанешь быть здесь с нами, Марина! Ты живешь в сердцах и на экране!! Царствие небесное!!!" - написала Шевчук Наталия. 

"Пока мы помним, душа человека рядом, а помнить будем...(телевидение и Маринины великолепные номера не дадут забыть)", - добавила Наталья Киселева-Дедухова.

"Пусть ее душа покоится с миром! Человек жив пока его помнят!" - Мария Мегедь.

&quot;Не перестанем любить&quot;: в &quot;Дизель шоу&quot; трогательно почтили память Марины Поплавской

&quot;Не перестанем любить&quot;: в &quot;Дизель шоу&quot; трогательно почтили память Марины Поплавской

&quot;Не перестанем любить&quot;: в &quot;Дизель шоу&quot; трогательно почтили память Марины Поплавской

&quot;Не перестанем любить&quot;: в &quot;Дизель шоу&quot; трогательно почтили память Марины Поплавской

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/dizelstudio

Напомним, что актер "Дизель шоу" записал яркое видеообращение.

Также мы писали: "Как хочется прожить еще...": незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание.

Видео: (video.rbc.ua)

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