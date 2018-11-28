"Не перестанем любить": в "Дизель шоу" трогательно почтили память Марины Поплавской

Сообщается, что сегодня – 40 дней, как Марины Поплавской больше нет
40 дней назад, 20 октября, умерла известная украинская артистка, одна из лучших юмористок "Дизель шоу" Марина Поплавская. В пресс-службе студии в Facebook написали трогательное прощание с артисткой.
"Сегодня 40 дней как нет с нами Марины Поплавской. Православные верят, что на сороковый день Душа покидает Землю - но мы знаем, теперь ты - наш Ангел. И чувствуем #МаринаСнами... Королева юмора, Мудрый, Добрый, Глубокий и Талантливый Человек - тебя, как и прежде, любят миллионы. Тебя не перестанем любить мы, родные и близкие, друзья. Низкий поклон и гори твоя Звезда!" — написали в "Дизель шоу".
Скриншот поста аккаунта facebook.com/dizelstudio
В комментариях также почтили память артистки.
"Так горько! Лети легко и знай, ты Ангел, не перестанешь быть здесь с нами, Марина! Ты живешь в сердцах и на экране!! Царствие небесное!!!" - написала Шевчук Наталия.
"Пока мы помним, душа человека рядом, а помнить будем...(телевидение и Маринины великолепные номера не дадут забыть)", - добавила Наталья Киселева-Дедухова.
"Пусть ее душа покоится с миром! Человек жив пока его помнят!" - Мария Мегедь.
Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/dizelstudio
Напомним, что актер "Дизель шоу" записал яркое видеообращение.
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Видео: (video.rbc.ua)