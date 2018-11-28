"Не перестанемо любити": "Дизель шоу" зворушливо вшанували пам'ять Марини Поплавської

Фото: (facebook.com/dizelstudio)

Повідомляється, що сьогодні – 40 днів, як Марини Поплавської більше немає

40 днів тому, 20 жовтня, померла відома українська артистка, одна з кращих юмористок "Дизель шоу" Марина Поплавська. У прес-службі студії Facebook написали зворушливе прощання з артисткою.

"Сьогодні 40 днів, як немає з нами Марини Поплавської. Православні вірять, що на сороковий день Душа покидає Землю - але ми знаємо, тепер ти - наш Ангел. І відчуваємо #МаринаЗнами... Королева гумору, Мудра, Добра, Глибока і Талановита Людина - тебе, як і раніше, люблять мільйони. Тебе не перестанемо любити ми, рідні і близькі, друзі. Низький уклін і гори твоя Зірка!" — написали в "Дизель шоу".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dizelstudio

У коментарях також вшанували пам'ять артистки.

"Так гірко! Лети легко і знай, ти Ангел, не перестанеш бути тут з нами, Марина! Ти живеш в серцях і на екрані!! Царство небесне!!!" - написала Шевчук Наталія.

"Поки ми пам'ятаємо, душа людини поруч, а пам'ятати будемо...(телебачення і Маріни прекрасні номери не дадуть забути)", - додала Наталія Кисельова-дедухова.

"Хай її душа покоїться зі світом! Людина жива доки її пам'ятають!" - Марія Мегедь.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/dizelstudio

Нагадаємо, що актор "Дизель шоу" записав яскраве відеозвернення.

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Відео: (video.rbc.ua)